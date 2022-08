Verzoek R. Kelly om 'onbevooroordeelde juryleden' afgewezen

Rechter Harry Leinenweber ondervroeg maandag bij aanvang van het proces meerdere potentiële jurykandidaten over of zij wel of niet bevooroordeeld zouden zijn als zij zich in de jury uit zouden laten over de rapper, die onder meer verdacht wordt van het vervaardigen van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seksuele handelingen. Hij wil graag een groep van veertig mensen voor de jury verzameld hebben voordat de volgende fase van het proces begint.