VI-trio neemt in stijl afscheid van RTL: 'We blijven even plat'

Update Pussy Riot krijgt fikse boete voor bestorming veld tijdens WK-finale

3:04 Kort na het begin van de tweede helft in de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië hebben vier bandleden van de Russische punkband Pussy Riot het veld bestormd. Het 'moment of fame' van de veldbestormers was van korte duur. De beveiligers grepen snel in.