VI-trio wil één reclameblok minder: ‘Anders haakt de kijker af’

Wilfred Genee zit komende vrijdag met de directie van Talpa om tafel om te praten over het programma Veronica Inside. De heren van de voetbaltalkshow klagen over het groot aantal reclameblokken (vier) en de duur van het programma, twee uur. ,,Als het zo doorgaat, vrees ik dat de kijker afhaakt”, stelt Johan Derksen.

De voetbalanalyticus stapte deze zomer samen met presentator Wilfred Genee en collega René van der Gijp over van RTL naar het Talpa van John de Mol. Het trio tekende een lucratief vierjarig contract. De bezetting bleef hetzelfde, Hans Kraay jr. en Jan Boskamp schoven aan en de heren trokken van meet af aan een flink aantal kijkers, gemiddeld zo’n 500.000. Wat wel veranderde: de duur ging van anderhalf uur naar twee, de reclameblokken werden verdubbeld, van twee naar vier. Aan tafel klonk de klaagzang steeds luider.

,,Kijk, we hebben duidelijk uiteenlopende doelen. Ik begrijp John de Mol wel. Als hij het programma twee uur maakt dan heeft hij de garantie van aardige kijkcijfers en hij heeft geen programma in voorraad dat meer kijkers trekt. En reclameblokken betekenen geld. We hebben alle begrip voor commerciële tv en weten dat we voor een flinke salarispost zorgen. Dat moet hij terugverdienen. Toch vinden wij twee uur erg lang en het aantal reclameborden overdreven. We hebben liever eentje minder. Het is storend, voor de kijkers maar ook voor ons. Als dat zo doorgaat, vrees ik dat de kijker afhaakt. Dat zou ik als kijker na het vierde blokje wél doen.”

Een bijkomend nadeel, stelt Derksen, is ‘het steeds weer op gang komen na neen reclameblok’. ,,Zit je in een lekkere flow, komt er zo’n blok van acht minuten. Steeds weer moet je dan die chemie creëren. Dat valt na de vijfde keer niet meer mee. Bovendien lopen wij elke keer heen weer. Op zo;’n avond lopen we bijna de hele de Vierdaagse.”

De directie van Talpa kende de kritiek al, stelt Derksen. ,,We hebben dat vooraf aangegeven, maar het is niet zo dat ze bij Talpa dan zeggen: we komen jullie wensen meteen tegemoet. Wilfred praat deze week met de directie maar ik heb geen enkele hoop dat John hierin meegaat”, aldus Derksen die behalve elke maandag en vrijdag (twee uur) op televisie is, maar ook aanschuift op een Champions League-avond. Zijn de drie heren dan over een half jaar niet opgebrand? ,,Nou, ik zit er al twintig jaar. Er blijft maar onzin uitkomen. Dat gevaar zie ik niet zo. Wij kunnen nog jaren doorgaan.”

Volledig scherm John de Mol © ANP Kippa