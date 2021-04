Victor Mids komt met theatervoorstelling voor ‘alle zintuigen’

DI-RECT snapt afgelas­ting 538 Oranjedag

9:40 DI-RECT heeft er alle begrip voor dat is besloten om 538 Oranjedag in Breda af te blazen. Volgens bassist Bas van Wageningen, die zaterdag met zijn mede-bandleden voor 10.000 man zou optreden op het Koningsdagfeest, was er ook maar een beslissing mogelijk: een afgelasting.