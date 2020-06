Victoria Beckham onderzoekt diversiteit binnen haar modelabel: ‘We kunnen het beter doen’

,,De mode-industrie heeft een grote rol te spelen in de Black Lives Matter-beweging en ik kan het beter doen. We kunnen het allemaal beter doen”, vindt Victoria. ,,Het begint met vertegenwoordiging, zowel in onze bedrijven en in met wie we extern werken.”

Om die reden is er een speciale groep opgericht die gaat kijken naar de medewerkers, de casting, leveranciers en partners. Ook worden er trainingen gegeven die ervoor moeten zorgen dat medewerkers beter naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek gaan over problemen en mogelijke vooroordelen. ,,Het is onze verantwoordelijkheid om onze mond open te trekken en onze platforms te gebruiken voor educatie, gesprekken en verandering. Dingen zullen niet in een dag veranderen of worden opgelost, maar we kunnen overduidelijk geen dag langer wachten met meer doen.”