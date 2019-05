Victoria de straat op in creatie van vlashaar en Candy mist haar grote liefde

Miljoen mensen zien hoe Married at First Sight-Monique de bom dropt tijdens honeymoon

10:41 Fans van het RTL 4-programma Married at First Sight praten vandaag op sociale media druk na over het eerste koppel van dit seizoen dat naar verwachting heel snel de scheiding zal aanvragen. Ruim 1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Monique op de eerste dag van haar huwelijksreis op Mallorca haar Ronald direct mededeelde dat ze absoluut geen vertrouwen had in hun liefdesavontuur.