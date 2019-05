Victoria de straat op in creatie van vlashaar en Kim negeert doktersadvies

Zenuwen slaan toe bij zwangere Monique Smit

De Volendamse zangeres Monique Smit geniet met volle teugen van haar zwangerschap, maar af en toe slaat ook de paniek toe. Het 30-jarige zusje van Jan Smit, die in verwachting is van haar tweede kindje, twijfelt regelmatig of ze de verandering in haar leven wel aan kan.