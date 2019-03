‘Victoria en David Beckham na lucratief jaar samen 700 miljoen waard’

De drie bedrijven van David Beckham, Footwork, Beckham Brand Holdings en DB Ventures, hadden een gezamenlijke omzet van 560 miljoen pond. De winst verdubbelde van 21 miljoen naar 47 miljoen pond.



De waarde van het aandeel van Victoria in het mode-imperium dat haar naam draagt, wordt geschat op 100 miljoen pond. De royalty’s van haar muzikale carrière zouden Posh jaarlijks 10 miljoen pond opleveren.



Volgens The Sun verdiende het echtpaar in 2018 ook 8 miljoen pond met de verkoop van hun kapitale villa in Los Angeles. Het stel zou 28 miljoen hebben gevangen voor het huis.

Ook 2019 wordt een goed jaar voor Victoria. Hoewel zij niet meedoet aan de concerttour van The Spice Girls is de verwachting dat zij ook volop meeprofiteert via de beeldrechten en royalty's.