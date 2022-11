Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko halen ton op voor Oekraïne

De generatoren zijn nodig om voor stroom in de ziekenhuizen te blijven zorgen, omdat door oorlogsbombardementen het elektriciteitsnet soms platgelegd wordt. ,,Als er geen licht is, kunnen er geen flesjes worden opgewarmd voor baby’s en kunnen er geen operaties in ziekenhuizen plaatsvinden”, laten Koblenko en Levchenko in een verklaring weten. ,,De winter wordt bar en koud als de raketregen van Rusland op energiecentrales in Oekraïne aanhoudt.”



Een generator kost 1000 euro per stuk. Het stel wilde minstens tien generatoren naar Oekraïne brengen, maar kunnen door alle gulle giften nu al meer dan honderd generatoren aanschaffen.