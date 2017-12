Victoria Koblenko klappertandt in -113 graden en Bibi's decolleté

Winston wil op schoot

Winston Gerschtanowitz liep in zijn sportschool in Huizen Sinterklaas en Zwarte Piet tegen het lijf. Op schoot mocht hij niet, maar met de twee kindervrienden poseren is ook leuk.

Helaas mocht ik niet op schoot bij de Sint🤩🤩🤩 @3sixty5personaltraining Een foto die is geplaatst door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 2 Dec 2017 om 2:59 PST

Patty's autoselfie

De op Ibiza woonachtige Patty Brard heeft tijdens een bezoekje aan Amsterdam zin in een Hollands kroketje, maar weet zich toch te beheersen en gaat voor een gezond sapje.

Terwijl je zo’n zin had in een kroketje van Dobben....#discipline #cry #healthy #smsterdam #fog #cold #coldpressedjuicery Een foto die is geplaatst door Patty Brard (@pattybrard) op 2 Dec 2017 om 4:41 PST

Miljuschka bijt in een perzik

In een lichtroze galajurk aan een perfect gestylede tafel bomvol fotogeniek eten laat Miljuschka Witzenhausen weten dat voedsel het ingrediënt is dat mensen bindt.

Food is the ingredient that binds us together💕 Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschka) op 2 Dec 2017 om 5:24 PST

Bibi's rode lippen

Bibi Breijman kan na haar optreden in Ahoy gisteravond rekenen op een stapel complimentjes van fans die haar retegoed vonden. De Haagse brunette koos een zwart jurkje met diep decolleté uit als showoutfit. ,,Waylon mag wel zuinig op je zijn!'', luidt een reactie.

Almost showtimeeee ✨💫 Een foto die is geplaatst door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 2 Dec 2017 om 4:29 PST

Waylons lachsalvo

Waylon is er op zijn beurt over uit hoe hij het Eurovisie Songfestival in Lissabon volgend jaar gaat winnen. Een blonde pruik en roze jurkje zou hem niet misstaan, gniffelt hij bij een faceswap met zijn collega's van The Voice.

📷 @ardgelinck Zo ga ik zeker het songfestival winnen!! Ik dank je voor een heerlijk lachsalvo vanochtend!! 😂 Een foto die is geplaatst door Waylon (@official_waylon_music) op 2 Dec 2017 om 4:09 PST

Vik lacht zich rot

Terwijl zijn vader lui ligt te doen op een handdoekje, pakt Vik Barthélemy (3) zijn kans. De zoon van Lieke en Bas vult zijn rode emmertje en giet het zonder blikken of blozen over zijn vader heen. ,,Van wie zou hij dat hebben?!'', vraagt Lieke zich af vanaf haar zonnige vakantieadres.

Van wie zou hij dat hebben...... ???! 😂😂😂 #love #zonnenisernietbijmetkids 🌴🙈 @basvanveggel3 ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 2 Dec 2017 om 0:46 PST

Peter in winterwonderland

Presentator Peter van der Vorst maakte tijdens zijn ochtendwandeling een prachtige landschapsfoto van wat schapen op een weiland. De likes liepen in een paar uur op richting de 500.

Winter is coming Een foto die is geplaatst door Peter van der Vorst (@petervdvorst) op 2 Dec 2017 om 1:04 PST

De dansjes van Victoria en Lev