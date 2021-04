Victoria Koblenko zegt sorry voor cornrow-foto: Deze haardracht is not done

‘Waarom ik een racist ben? (op deze foto) Beloof je me dat je tot het einde doorleest ?', begint Koblenko haar verhaal. Ze legt de achtergrond uit. Vorige week plaatste ze de foto, die vier jaar geleden was gemaakt voor een campagne voor women empowerment, maar destijds niet werd gebruikt. ‘Zonde, want daar had een talentvol team belangeloos aan gewerkt. De haarstylist had me destijds prachtig ingevlochten. Waar ik me toen niet bewust van was, evenmin als de haarstylist zelf (van Surinaamse afkomst) is dat specifiek deze vlechten zwarte vrouwen diep kunnen kwetsen. Deze cornrows of canerows refereren namelijk aan het verleden van slavernij en onderdrukking. Dat heb ik vorig jaar geleerd.’

Haar ervaring was dat in veel Afrikaanse landen waar ze op reis is geweest, ‘invlechten een soort brug was, het elimineren van een taalbarrière, een manier om dichter bij elkaar te komen’. ‘Maar het invlechten van wit haar wordt soms als intens pijnlijk ervaren, omdat zwarte vrouwen dit jaren lang werden geacht te bedekken. Daarom is het not done om deze haardracht te dragen voor witte mensen ongeacht of ze daarmee hun waardering en inspiratie willen uiten. Deze oude foto heb ik 10 dagen geleden geplaatst zonder bij deze gevoeligheid stil te staan. Dat is een blinde vlek. Het was de enige foto die ik op m’n telefoon kon vinden met bruin haar, maar dat is geen excuus voor de blinde vlek, want ik had kunnen weten dat de tijdsgeest deze braids niet kan verdragen. Mijn oprechte excuses voor de mensen die dit heeft gekwetst.’

Culturele toe-eigening

Opvallend genoeg kreeg ze niet eens veel kritiek op de foto, maar het commentaar dat ze kreeg, raakte haar. ‘Er was er maar een opmerking onder de foto dat dit culturele toe-eigening is. Die was terecht. Jullie kunnen niet ruiken dat het gaat om een oude foto, gemaakt in een tijd waarin er geen open zenuw was voor dit verschijnsel’, schrijft Koblenko. ‘Er is mij twee keer in een direct message verzocht deze foto van mijn feed te halen. Dat lijkt verwaarloosbaar, maar ik denk dat er meer ruimte moet komen voor dat geluid. En die ruimte probeer ik te maken door deze foto juist niet te verwijderen. Als deze foto verdwijnt, leert niemand hier iets van.’

Afgelopen dagen heeft ze meerdere mensen gesproken om uit te zoeken waar precies de grens ligt tussen wat kan en wat niet kan. ‘Ik heb de haarstylist gevraagd of hij destijds bewust was van de gevoeligheid. Toen niet. Nu wel. En jullie hoop ik nu ook.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.