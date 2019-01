Victoria poseert met ontbloot onderlijf, en Katja onthult geheim

Britse hertogin Meghan Markle in april uitgere­kend

15:11 Meghan (37), de hertogin van Sussex, heeft vandaag na maanden van speculaties over het geboortemoment van haar eerste kindje, verklapt wanneer ze is uitgerekend. De vrouw van prins Harry verscheen in het Britse Birkenhead en vertelde het publiek dat ze inmiddels zes maanden zwanger is. Dat betekent dat de baby van het koppel in april wordt verwacht.