Victoria's Secret-model haalt uit naar haters die niet geloven dat ze ook softwareprogrammeur is

Lyndsey Scott is een grote naam in de wereld van software engineering; ze maakte ze deel uit van het iOS tutorial team van Apple en heeft ze met Bill Gates en Mark Zuckerberg samengewerkt voor de website Code.org.

Meestal negeert Scott die, maar nadat een foto van haar op de catwalk voor Victoria’s Secret deze week viraal ging met de tekst ‘dit Victoria’s Secret-model kan code programmeren in Python, C++, Java, MIPS en Objective-C’ en het model vervolgens aangevallen werd, werd het Scott te gek.

De programmeur kwam scherp uit de hoek: ,,Ik bekijk deze commentaren terwijl ik me afvraag waarom 41% van de vrouwen die voor een carrière in de technologie kiezen, stopt vanwege een vijandelijke werkomgeving. #watdenkjezelf”

,,Ik ben niet aan het opscheppen hier, maar ik noem gewoon de feiten op in de hoop dat ik op z’n minst een persoon met negatief commentaar ervan kan overtuigen dat programmeurs in alle vormen, maten, geslachten, genders, rassen etc. komen en dat hij dus voortaan wel twee keer nadenkt voordat hij een vrouw die in de tech sector werkt in twijfel trekt.”

Scott kreeg op sociale media veel bijval van vrouwen in de tech-industrie die zich in haar verhaal herkennen. Het is niet de eerste keer dat het model zich uitspreekt voor het normaliseren van vrouwen in de tech-sector. In 2016 werkte ze mee aan de campagne ‘Rewriting The Code’, waarbij de gelijknamige stichting probeert om vrouwen met een passie voor technologie weerbaarder te maken, zodat ze samen de nieuwe generatie leidende programmeurs en technici kunnen vormen.