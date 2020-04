Videobellende prinses Amalia treft hijgerige man in nieuwe LuckyTV

In zijn nieuwe video is te zien (en vooral te horen) hoe prinses Amalia een nogal dubieuze man aantreft bij het videobellen. In werkelijkheid sprak de oudste dochter van het koningspaar met paardrijkampioen Anky van Grunsven, maar in Van de Paverts bewerking is ‘Anky’ een hijgerige man. ,,Matig’’, reageert hij als Amalia enthousiast vraagt hoe het met hem gaat. ,,Misschien kun jij me een beetje opvrolijken.’’ Als duidelijk wordt dat moeder Máxima ook aanwezig is, hangt de man op.



Van de Pavert bewerkte ook een videogesprek van de koning met cabaretier Paul van Vliet (84). Met de typisch Haagse tongval van ‘Willie’ informeert de koning hoe Van Vliet dit jaar Koningsdag viert. Voordat hij antwoord kan geven, kapt koningin Máxima hem resoluut af. ,,Heel veel succes, echt waar, en heel veel plezier vandaag. Moet nu ophangen’’, zegt Máxima, om vervolgens in gieren uit te barsten.



De nieuwe LuckyTV (te zien vanaf 9:39 minuten in bovenstaande video) werd bekeken door 769.000 kijkers van Jinek. De filmpjes van LuckyTV waren jarenlang dagelijks te zien na De Wereld Draait Door, dat onlangs na vijftien jaar stopte. Aan tafel bij Eva Jinek herhaalde Van de Pavert dat het einde van DWDD niet het einde van LuckyTV én Willie betekent. ,,Ik vind het veel te leuk om dit niet meer te doen’’, zei Van de Pavert. ,,Dit zal ik ongetwijfeld wel blijven doen.’’ Zijn filmpjes verschijnen voortaan bijvoorbeeld online.



Luister naar de nieuwe aflevering van de Media Podcast: