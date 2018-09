Vier afvallers Expeditie Robinson nu al ontmaskerd

Opnameperiode De opnamen van Expeditie Robinson duren ieder jaar ongeveer een maand. Dit jaar is te zien dat meerdere kandidaten rond halverwege juni nog in Nederland waren en rond half juli zijn teruggekeerd.

Presentatoren Dennis Weening en Nicolette de Kluijver deelden op 16 juli een foto van hun etentje ergens in Azië.

Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 15 Jul 2018 om 22:36 PDT

Dankzij foto's die zijn gedeeld op Instagram en Facebook is te achterhalen welke deelnemers eerder af zijn gevallen dit seizoen. Een voorbeeld is een artiest die tijdens de opnameperiode een optreden heeft gegeven op een Hollandse bühne.

Spoiler alert!

Kijk je met veel plezier naar Expeditie Robinson en wil je niet weten over wie we het precies hebben? We willen het spel niet voor je verpesten, klik dan ook vooral niet door.