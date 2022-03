Vier sterren voor Madres Paralelas: Penélope Cruz schittert in subliem melodrama

Onderzoek media­trends: Netflix verslaat het traditione­le tv kijken

Streamingdiensten zoals Netflix en Videoland worden almaar populairder. Een derde van de Nederlanders kijkt nu dagelijks naar een of meerdere video-on-demand-platforms. In de doelgroep tot 35 jaar zijn ze inmiddels zelfs (iets) meer in trek dan het traditionele tv kijken. Dat blijkt uit een enquête van Nationaal Media Onderzoek (NMO).

17:07