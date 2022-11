Vier sterren voor Netflix-hit Inside Man: Heerlijk onvoorspelbaar en geen moment saai

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de dramaserie Inside Man .

Inside Man Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Netflix)



Een dominee die worstelt met zijn principes en zelfs moord overweegt kom je niet vaak tegen in een televisiedrama. Maar in Inside Man, niet te verwarren met de gelijknamige film van Spike Lee, is dat de belangrijkste vraag voor de kijker; doet de populaire predikant het wel of niet?

Deze Inside Man is bedacht door Steven Moffat, tevens de man achter de wederopstanding van Sherlock Holmes in de serie die de doorbraak van Benedict Cumberbatch betekende.

Op welk personage de titel Inside Man slaat mag de kijker zelf bepalen. Is het de dominee (schitterende rol van David Tennant, bekend uit Broadchurch) die zijn innerlijke demonen in toom probeert te houden? Of de minstens zo fascinerende wegens moord op zijn echtgenote tot de doodstraf veroordeelde gevangene, gespeeld door Stanley Tucci, die vanuit zijn cel in Amerika slechts een telefoon nodig heeft om ingewikkelde misdaden op te lossen? Deze professor in de criminologie is minstens zo briljant als Hannibal Lecter uit The Silence of the Lambs.

De miniserie wemelt van de kleurrijke personages. We kunnen nog lang uitweiden over een andere gevangene, een seriemoordenaar die de professor als geheugensteun gebruikt. Of de wiskundelerares die de zoon van de dominee bijles geeft.

Inside Man is een origineel misdaaddrama dat heerlijk onvoorspelbaar is, soms een te scherpe bocht neemt, maar geen moment saai is. Na afloop rest er maar één vraag; waar blijft het vervolg?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Inside Man © Netflix/ Kevin Baker