Vier sterren voor Netflix-serie The Diplomat: ‘Een voortdurende puzzel’

RecensieWie houdt van internationale intriges wordt op zijn wenken bediend in de zesdelige serie The Diplomat, waarin achterkamertjespolitiek op het allerhoogste niveau wordt bedreven. De serie is nu een hit op Netflix.

The Diplomat Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie (Netflix)



Alles draait om het diplomatenpaar Kate en Hal Wyler, vertolkt door Keri Russell en Rufus Sewell. Hij is een voormalige Amerikaanse ambassadeur met een aanzienlijke staat van dienst en een onverbeterlijke ijdeltuit. Zijn vrouw heeft haar sporen verdiend als diplomaat in het Midden Oosten en is gewend om in de luwte te opereren. Tot haar afgrijzen wordt zij van de ene op de andere dag benoemd als ambassadeur namens Amerika in Engeland, een post vol protocollen waar de praktisch ingestelde Kate niet bepaald op zit te wachten.

Deze ongemakkelijke situatie wordt nog meer precair als een aanslag op een Brits marineschip in het Midden Oosten wordt gepleegd met meer dan 40 doden. De Engelse regering beweert dat Iran achter de aanslag zit, maar Kate heeft haar bedenkingen. Terecht, zoals al snel blijkt.

The Diplomat geeft een geestig en chaotisch inkijk in dit milieu. Voor de kijker is het een bonus om de opgevoerde regeringsleiders met echte politici te vergelijken.

Is de onbehouwen Britse premier die voortdurend Churchill citeert gebaseerd op Boris Johnson? Qua uiterlijk lijkt hij er totaal niet op, maar zijn grillige gedrag komt bekend voor. En is de Amerikaanse president, een oudere witte man die geen al te snuggere indruk maakt, geënt op zowel Biden als Trump? Het is een voortdurende puzzel.

Mijnenveld

Maar alles draait in de serie om Kate. Een vrouw die zich in dit wereldje door niemand de wet laat voorschrijven, haar eigen gang in dit mijnenveld gaat ook al wordt zij hinderlijk voor de voeten gelopen door haar overijverige echtgenoot die zich regelmatig voorstelt als ‘Mevrouw de Ambassadeur.’

The Diplomat moet het niet alleen hebben van de hectische plotwendingen. De dialogen zijn vlijmscherp en komen uit de pen van Deborah Cahn die furore maakte met bejubelde series als The West Wing en Homeland. Het taalgebruik is vaak grof, en Kate – die tot haar schrik ontdekt dat dit ambassadeurschap een lakmoesproef is voor een mogelijke promotie naar vicepresidentschap van Amerika - neemt ook in dit verband geen blad voor de mond.

The Diplomat mixt veel genres. Het is aan de ene kant een politieke thriller, maar ook een zwarte komedie, zeker als het uitgebluste huwelijk van Kate tegen het licht wordt gehouden.

