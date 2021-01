Vier sterren voor ‘Slumdog Millionaire met gemene twist’

MovieInsiders Podcast A Clockwork Orange en de meest controver­siële films aller tijden

21 januari Geweld, seks…én Beethoven. A Clockwork Orange veroorzaakte in 1971 een ongekend schandaal. In Groot-Brittannië was de film zelfs 27 jaar lang verbannen. Hoe schokkend en relevant is deze omstreden klassieker nu nog, 50 jaar na dato? Tijd voor een frisse blik door 2021-ogen, in deze nieuwe aflevering van de filmpodcast MovieInsiders.