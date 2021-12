Vier sterren voor West Side Story: Spielberg scherpt musicalklassieker aan

Het goede nieuws: hij houdt het origineel in ere, handhaaft alle hits van componist Leonard Bernstein en de onlangs overleden tekstschrijver Stephen Sondheim. Gelukkig heeft de regisseur de verleiding weerstaan om het verhaal te actualiseren. Nog steeds draait het om de jeugdbendes The Jets (blanke Amerikanen) en The Sharks (Puertoricaanse immigranten) die bakkeleien over het territorium van hun wijk in New York. En natuurlijk de liefde tussen Tony en Maria, moderne versies van Romeo en Julia die ook in de musical dramatisch aan hun einde komen.