Vier van de vijf talkshowduo's bekend die Eva Jinek opvolgen

Man achter Amerikaan­se ‘Pino’ uit Sesam­straat overleden

2:54 Hoewel Caroll Spinney zelf niet bij een groot publiek bekend is, geniet ‘Pino’, de grote gele vogel uit Sesamstraat, wel over de hele wereld bekendheid. De man die bijna 50 jaar ‘Big Bird’ speelde, de Amerikaanse variant van Pino, is op 85-jarige leeftijd overleden.