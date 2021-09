Vierde seizoen Oogappels in voorjaar 2022 verwacht

Showbytes nu ook te bekijken als video

9:51 In onze rubriek Showbytes houden we je al jarenlang elke dag op de hoogte van het wel en wee van bekend Nederland. We struinen social media af op zoek naar de leukste updates en zetten ze voor je op een rij. Dat doen we sinds kort ook in een video, waarin we je in een minuut vier leuke updates laten zien. Het onverwachts korte kapsel van Anouk, de laatste outfit van ‘gravinfluencer’ Eloise, de liefdesreisjes van Marco en Leontine en het aanstekelijke gelach van Jochem Myjer...