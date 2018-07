Vierde seizoen tv-serie Better Call Saul weer dag na première VS op Netflix

Ook het vierde seizoen van Better Call Saul is in Nederland te zien op Netflix. De nieuwe reeks van de spin-off van Breaking Bad start op 7 augustus, een dag na de première op de Amerikaanse zender AMC, zo bevestigt de streamingservice.

Voor hoofdpersonage Jimmy McGill wordt dit een bepalend seizoen, zo vertelt zijn vertolker Bob Odenkirk. ,,De hele komende periode is een reactie op de heftige gebeurtenis waar we de vorige reeks mee afsloten. We gaan nu echt zien hoe hij omslaat in de Saul Goodman die we kennen uit Breaking Bad."

Better Call Saul is een prequel; de serie vertelt het verhaal van de jonge jurist Jimmy, die langzaam verandert in de criminele advocaat Saul Goodman uit hitserie Breaking Bad. Die constructie leverde de schrijvers nog weleens kopzorgen op, vertelt medebedenker van de serie Peter Gould.

,,Toen we begonnen aan Better Call Saul, hadden we 62 afleveringen aan materiaal uit Breaking Bad liggen, waarvan heel veel episodes met Saul Goodman. Toen hadden we pas door hoeveel hij praatte, hoeveel anekdotes hij over zijn leven heeft verteld. Als ik toen had geweten dat ik die allemaal weer in een nieuwe serie had moeten verwerken, had ik Saul wat vaker z'n kop laten houden."

Gus Fring



Saul, ofwel Jimmy, is niet het enige personage uit Breaking Bad dat ook in Better Call Saul te zien is. Giancarlo Esposito pakte in het derde seizoen zijn rol als Gustavo Fring weer op, een fastfoodrestaurantmanager annex drugsbaron. Soms is het lastig een nieuwe versie van hetzelfde personage te spelen, vertelt de acteur.

,,Ik moet mezelf er de hele tijd aan herinneren dat dit Gus is voordat hij Gus werd. Hij is dat mysterieuze figuur waarvan je steeds hoopt iets meer te zien, maar hij is minder ervaren en ziet meer potentiële fouten. Ik probeer met kleine gebaren duidelijk te maken dat hij nog niet zo doorgewinterd is als hij het liefst zou overkomen."