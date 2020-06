Vierde seizoen voor reboot Jersey Shore

Wesley Sneijder in biografie: ‘Feestjes met vrouwen en drank liepen uit de hand’

25 juni Voormalig profvoetballer Wesley Sneijder is in zijn biografie Sneijder bijzonder openhartig over de relatiebreuk met Yolanthe Cabau, met wie hij zoontje Xess Xava (4) kreeg. Hun huwelijk zat al jaren in zwaar weer en daarvoor zoekt Wesley de schuld bij zichzelf, zo blijkt nu.