Viggo Waas na herseninfarct weer terug op de radio

Kylie Jenner schokt volgers met 'bloederige' blootfoto: 'Dit is duivels'

10:41 Kylie Jenner (24) heeft met haar nieuwste foto op Instagram veel van haar volgers geschokt. De realityster is naakt en met haar lichaam vol nepbloed gefotografeerd om het Halloween-thema van haar cosmeticamerk te promoten, maar daar ziet menig fan de lol niet van in. ‘Dit is nogal verontrustend, vooral omdat je zwanger bent’, luidt een van de vele reacties.