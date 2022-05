Vijf jaar nadat Chris Cornell uit het leven stapte: deze nummers maakten van hem een grunge-icoon

Op het Broek noemt het vijf jaar na het overlijden van Chris Cornell nog altijd verschrikkelijk dat hij er niet meer is. Twee jaar geleden maakte de 39-jarige dj nog een special voor Kink waarin de muziek van Cornell centraal stond. ,,Ik weet nog goed dat ik enorm schrok toen ik hoorde dat hij overleden was”, vertelt hij nu. ,,Ik had even een heel egoïstisch moment van in de steek gelaten worden door een artiest die er tussenuit piept. Maar je weet natuurlijk nooit wat er in iemand omgaat en het was wel bekend dat hij met depressies liep. Een soort van maatje op afstand ben je dan in één keer kwijt.”

Temple of the Dog - Hungerstrike (1991)

Op het Broek: ,,Voor de doorbraak met Black hole sun bij het grote publiek had Chris Cornell al een project en dat heette Temple of the Dog. Het was een combinatie tussen leden van Soundgarden en Pearl Jam die elkaar kenden uit Seattle, een soort supergroep eigenlijk. Ze hebben ook maar één album uitgebracht. Dat was een eerbetoon aan Andrew Wood, de zanger van Mother Love Bone, ook een bekende rockband uit Seattle. Hij was een van de eerste doden binnen de grunge-scene. Cornell zingt samen met Eddie Vedder op die plaat. Het nummer Hungerstrike werd toen ook heel veel op MTV uitgezonden. Dat werd een enorme hit en heeft Cornell toen erg in de spotlights gezet.”

Soundgarden - Black hole sun (1994)

,,Black hole sun was natuurlijk de grote doorbraak bij een breder publiek mede door de fantastische videoclip met die vrouw en die enorme dalmatiër in dat bad. Ik weet nog dat ik die psychedelische beelden voor het eerst zag op MTV en ik echt van mijn sokken werd geblazen. We zaten midden in die grunge-periode van de jaren 90, maar dit kwam echt als een bulldozer over je heen. Soundgarden op Pinkpop was ook alsof er een bak lava over je heen werd gestort. Maar het was wel melodieus. Dat heb ik altijd waanzinnig gevonden aan Soundgarden. Hoe hard en zwaar het ook was, het was altijd melodieus. Black hole sun is een ontzettend slim liedje. Het zit perfect in elkaar, voldoet aan alle grunge-standaarden van die tijd en is echt een anthem geworden.”

Audioslave - Cochise (2003)

,,Dit was de eerste single met Audioslave. Het intro is met gitarist Tom Morello van Race against the machine. Het is alsof er een motor wordt gestart aan het begin. Dat kan ook alleen Morello zo op de gitaar. Daarna gaat het nummer helemaal los en komt die stem van Chris Cornell erin en die maakt het helemaal af. Zodra hij begint te zingen, hoor je dat het klopt. Dat vind ik zo geweldig: als hij ergens aan meedeed, was het plaatje compleet. Dat komt door het typische geluid van Chris Cornell.”

Audioslave - Be yourself (2005)



,,Dit is een nummer met een geweldige boodschap erin. Het is heel cliché, maar wel waar. Het past ook wel in de tijdgeest zo midden in de zeroes. Be youself, it's all that you can do. Het is heel simpel, maar het is wel heel doeltreffend. Ook doordat hij het zingt, geloof je het meteen. Hij heeft een soort van overtuigingskracht in zijn stem die je de moed geeft om door te gaan als je er even doorheen zit. Als hij het zingt, krijgt het gewicht. Omdat hij heel erg eerlijk zingt. Je wordt niet bedonderd. Er zit geen marketing achter en het is geen trucje. Natuurlijk had hij een typisch geluid, maar het is altijd superauthentiek gebleven. Het is als een goede vriend die naast je in de kroeg zit en tegen wie je zegt: ,,Ik zit er even helemaal doorheen.” En die vriend zegt een paar simpele woorden en dan denk je: ‘Zo is het!’

Chris Cornell - Stay with me baby (2021)

,,Dit is niet een nummer dat hem legendarisch heeft gemaakt, maar dit is van de plaat No one sings like you anymore. Daar staan covers op van nummers van artiesten die je totaal niet linkt aan Chris Cornell. Hij zingt bijvoorbeeld Showdown van Electric Light Orchestra en Nothing compares 2 u van Prince (vooral bekend van de uitvoering van Sinéad O’Connor, red.). Maar hij zingt ook een soulclassic, Stay with me baby van Lorraine Ellison. Als je het luistert, is het echt net alsof hij voor je op de knieën valt. Als je dat hoort, weet je niet wat je overkomt. Het is zó uit het hart. Niemand kan dat zingen zoals hij. Het is een smeekbede aan een ander om te blijven en als je dan nog de deur uit kan lopen nadat je dat hebt gehoord, dan heb je echt geen hart!”

Laatste optreden Chris Cornell staat op YouTube Het laatste concert van Chris Cornell met Soundgarden is terug te vinden op YouTube. Het was de avond voordat de zanger besloot uit het leven te stappen. ,,Het is heel raar om naar te kijken”, vertelt Op het Broek. ,,Hij maakte op geen enkele manier duidelijk dat hij er doorheen zat of het niet meer trok. Integendeel! Het was een concert zoals alle andere concerten.” Als fan doet dat pijn. ,,Als je kijkt met de gedachte dat dit het laatste is wat hij heeft gespeeld. Wat is dat dan ontzettend jammer. Hij kon nog zoveel. Zijn stem was nog lang niet op. Als er sleet op was gekomen, dan was er meer begrip geweest, ofzo. Hij stond nog midden in zijn carrière. En had nog zoveel mogelijkheden. Het voelt dan toch heel gek dat iemand er in één keer de plug uit trekt. Dat is pijnlijk!”

