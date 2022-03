Vijf sterren voor Turning Red: Pixars beste animatiefilm sinds Inside Out

De 13-jarige Canadees-Aziatische Mei is niet het doorsnee filmkind dat wordt gepest op school en gebukt gaat onder bekvechtende ouders. Ze is vrolijk, creatief, dol op de (hilarisch raak geschetste) boyband 4Town, heeft een drietal hartsvriendinnen en barst op haar jonge leeftijd al van de vrouwelijke vrijgevochtenheid. Ook thuis heeft Mei het prima, al ziet ze zich daar wel gedwongen een andere versie van zichzelf te spelen. Moeder Ming wijst haar namelijk streng op haar Chinese afkomst en is bovendien op het enge af bezorgd en beschermend.