Vijf vragen over de RadioRing: Wie zijn de genomineerden en wanneer is de uitreiking?

De RadioRing. Is dat het radiobroertje van de Televizier-Ring?

In naam wel. Beide verkiezingen worden georganiseerd door omroep AvroTros. En het doel is hetzelfde: aan het einde van de avond heeft de presentator van het programma met de meeste publieksstemmen een blinkende ring om de vinger.

In tegenstelling tot bij de televisievariant is vaker winnen bij de RadioRing wel mogelijk, al mag een programma maar eens in de drie jaar worden onderscheiden. Edwin Evers won tweemaal met Evers Staat Op.

Niet alleen Evers scoorde goed. De laatste vijf jaar won er een ochtendprogramma. Hoe komt dat?

Ochtendradio trekt in Nederland simpelweg de meeste luisteraars. Omdat er – de werkdag is nog niet begonnen – ook intensiever wordt geluisterd, is de band tussen luisteraar en programma hechter. Dat zorgt voor meer stemmen. In de zestien eerdere edities won er vijf keer geen ochtendshow.

Mede doordat de twee best beluisterde (ochtend)programma’s van Nederland, Jan Willem start op (Radio 2) en Mattie & Marieke (Qmusic) de afgelopen twee jaar de prijs kregen en dus dit jaar niet meedingen, is de strijd dit jaar open.

Wie is er favoriet om een RadioRing te winnen?

Met Somertijd is een oud-winnaar genomineerd. Het programma zat vorig jaar ook al bij de beste vijf. Outsider is Aan De Slag!. Presentator Bart Arens deed afgelopen week een beroep op zijn luisteraars om te stemmen. Als extra argument voerde hij aan dat er sinds de eerste RadioRing in 2006 nooit een puur muziekprogramma won. “Een stem op Aan De Slag! is een stem op de muziek”, zei hij plechtig.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het RadioGala. Heeft de radiowereld glamour?

Kort gezegd: nee. Er is bijna geen gelegenheid te bedenken die het verschil tussen radio en televisie zo duidelijk uitdrukt als de uitreiking van de radioprijzen. Er is weliswaar progressie geboekt – de prijzen werden aanvankelijk ’s middags op de zolder van Carré uitgereikt als weggemoffeld voorprogramma van het Televiziergala – maar nog steeds is de spijkerbroek er gangbaarder dan de smoking. Het gala wordt morgenavond gehouden in poppodium De Vorstin in Hilversum. Een uitzending op radio of televisie is er dit jaar opnieuw niet.

Was er dan nog wel een Televizierriaans relletje?

Ja, dat ging over het genderneutraal maken van de prijs voor de beste presentator. Marieke Elsinga, drievoudig winnares van de award voor beste presentatrice, keerde zich tegen de verandering. Ze zei te vrezen dat er in ‘de mannenwereld die de radio nog altijd is’ nu minder vrouwen genomineerd zouden worden. Ze kreeg daarin geen gelijk. Nadat het aantal nominaties werd uitgebreid van vijf naar zes bleek de man-vrouwverhouding keurig in evenwicht.

Dit zijn de genomineerden voor de RadioRingen

RadioRing:

Aan de slag! (Radio 2 / AVROTROS)

Adres onbekend (Radio 5 / KRO-NCRV)

Kinkstart (KINK)

Somertijd (Radio 10)

Spijkers met koppen (Radio 2 / BNNVARA)

Beste presentator:

Bart Arens (NPO Radio 2 / AVROTROS)

Tim Op Het Broek (KINK)

Marieke Elsinga (Qmusic)

Iris Enthoven (Radio 538)

Rob van Someren (Radio 10)

Emmely de Wilt (Radio 2 / KRO-NCRV)

Beste podcast:

Brokko met Korthom & Lotte

De Cor Potcast

F1 Aan Tafel

FCA Daily: Alles over voetbal

Vrouwmibo

