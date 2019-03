Villa Pardoes ‘glimlacht groot’ na donaties dankzij Beau Five Days Inside

De opnames vonden tijdens de snikhete zomer van vorig jaar plaats. Volgens fondsenwerver Gert-Jan van Boxel had Villa Pardoes ‘nul idee’ wat het effect van een programma als Five Days Inside zou zijn. ,,Natuurlijk hadden we erop gehoopt, maar met landelijke televisie hebben we weinig ervaring. Dit is werkelijk fantastisch!’’, jubelt hij over zijn ontplofte inbox. Van Boxel spreekt van een ‘unieke ervaring’. ,,Dit is voor ons echt heel groot. Ik zit hier met een grote glimlach. Het verspreidt zich als een warme olievlek. Zo veel mensen, waaronder ook sponsoren en oud-gasten, die ons vandaag mailen.’’



Bij de organisatie lopen de donaties - Villa Pardoes startte gisteren al een Tikkie op die door Beau zelf werd gedeeld - op. Van Boxel: ,,Ik wil niet te veel in cijfers spreken, maar we kunnen in ieder geval al drie gezinnen helpen aan een vakantieweek.’’ Een week op het vakantiepark kost 2.500 euro. ,,Uiteindelijk draait het er natuurlijk om om de zieke kinderen en hun families een onbezorgde tijd te geven en nieuwe herinneringen te maken.’’ Naast de donaties, die steeds verder ‘uitrollen', krijgt Pardoes steun in andere vormen. Rond het begin van de middag zijn er zo'n tien aanmeldingen binnengekomen van mensen die vrijwilliger willen worden. ,,We ontvangen ze natuurlijk met open armen.’’