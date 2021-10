Vin Diesel begeleidt dochter overleden Paul Walker naar altaar

Hemd van het lijf Aaf Brandt Corstius: ‘Ik zorg dat ik vijf, zes weken per jaar vakantie heb’

12:01 In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ze is nogal neurotisch, baalt dat ze niet kan autorijden en slaapt sinds een paar jaar slecht. Gelukkig voor Aaf Brandt Corstius is er wietolie: ‘Als ik een nacht goed slaap, ben ik dolgelukkig.’