Vin Diesel bevestigt: The Fast and the Furious-saga komt na elf films aan zijn einde

,,Mensen gaan het hier misschien niet mee eens zijn, maar aan alles moet ooit een einde komen”, zei hij verder nog tijdens de bijeenkomst. Daarnaast gaf ook Justin Lin, de regisseur van de negende film, aan dat het idee om de franchise af te ronden van Vin Diesel zelf kwam. ,,Op een gegeven moment vertelde hij me dat het tijd was om te stoppen met de saga.” ‘The Fast and Furious 9’ is dan ook de eerste film van het laatste hoofdstuk. ,,We zijn momenteel aan het bekijken hoe we het fantastische proces van deze personages kunnen afronden in de komende twee films.”