Vindt kritische trucker Marcel (37) eindelijk de vrouw voor wie hij thuis wil blijven?

Hoe het komt dat Marcel al vijf jaar vrijgezel is? Dat weet hij zelf maar al te goed: ,,Ik ben te kritisch. Er moet een klik zijn. Ik kan niet doen alsof’’, vertelt hij aan Van Poorten. Toch snakt Marcel naar een vrouw in zijn leven. Een dame met pit, die zelfstandig is en niet te erg claimt. En niet te vergeten: een vrouw waar hij voor naar huis kan komen. Want waar veel truckers soms weken onderweg zijn, ligt dat bij Marcel anders. Hij is meestal van maandag tot vrijdag op pad met de vrachtwagen, maar de weekenden heeft hij voor zichzelf. En dat betekent dat hij ook tijd heeft om leuke dingen te doen met zijn vriendin. Eventuele uitbreiding ziet hij ook wel zitten. ,,Huisdieren en kinderen bijvoorbeeld.’’

Blik in zijn ogen

In de zoektocht naar Marcels liefde heeft Gwen van Poorten vier vrouwen voor hem gevonden die staan te popelen om de trucker te ontmoeten. ,,De blik in zijn ogen en zijn lach spraken me wel heel erg aan’’, verklaart een van de dames.



Met drie van de vrouwen volgen aan het eind van de week drie langere dates, waarna er hopelijk voor Marcel een match overblijft. Of Marcel, die wel van een feestje houdt, zich zou aanpassen in een relatie? Daar wil hij best over nadenken, maar voorlopig blijft hij festivals en feestjes bezoeken. ,,Ik zou, als ik een kind en vrouw heb, wel iets regelen. Maar ik heb wel zoiets van: dit is wat ik doe. Dit is mijn passie.’’