Viola Davis gaat Michelle Obama spelen

Davis wordt ook producent van de serie, die gaat over het politieke en persoonlijke leven van verschillende First Ladies uit de geschiedenis. Het eerste seizoen draait om Obama, Eleanor Roosevelt en Betty Ford. Wie die laatste twee gaan spelen, is nog niet bekend.

Davis is sinds 2014 te zien als hoogleraar Annalise Keating in serie How To Get Away With Murder, maar die show komt dit voorjaar na zes seizoenen ten einde. Ze won voor die rol in 2015 als eerste Afro-Amerikaanse vrouw de Emmy voor beste actrice in een dramaserie.