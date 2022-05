Viola Davis heeft tijdens haar carrière voortdurend te maken met racisme

,,Ik was rond de dertig, dus het is al een tijdje geleden”, zei de Amerikaanse Oscarwinnares. ,,Maar wat je moet begrijpen is dat dit soort microagressie voortdurend voorkomt.” De naam van de regisseur wilde Davis niet noemen.



Verder zei de actrice dat er maar weinig rollen beschikbaar zijn voor zwarte actrices in Hollywood en dat zij volgens haar ook vaak met stereotyperende verhaallijnen te maken hebben. ,,Het heeft me kwaad gemaakt en het heeft me pijn gedaan”, zei Davis. ,,Bij verschillende projecten die ik niet zal noemen.”

De actrice sprak zich in het verleden vaker uit over dit onderwerp. Over de film The Help uit 2011, waar Davis de rol van Aibileen Clark speelt, zei ze dat deze ‘is gemaakt in een beerput van systematisch racisme’. De actrice speelt in The Help een bediende die werkt voor een witte familie. Davis nam de rol alleen maar aan om voet aan de grond te krijgen in de filmindustrie, zei ze daarover in een interview met Vanity Fair in 2020.

In haar autobiografie die eerder dit jaar uitkwam, vertelt de actrice dat ze haar hele leven al te maken heeft met racisme. Nadat ze was gecast in de serie How to get away with murder werd ze naar eigen zeggen bekritiseerd omdat haar huid erg donker is. Ze zou niet knap genoeg zijn voor de rol.

Davis is bekend bij het grote publiek om onder andere haar rol in How to get away with murder en Fences. Voor haar bijrol als Rose Maxson in Fences won de actrice in 2017 een Oscar, een Golden Globe en een Bafta Award.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: