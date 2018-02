Virginia Rens vraagt om respect na donorkeuze: Iedereen heeft eigen reden

Farbod Moghaddam is winnaar van Leids Cabaret Festival

4:57 Farbod Moghaddam (30) is winnaar geworden van het Leids Cabaret Festival. De cabaretier won de juryprijs en liet in finale in de Leidse Schouwburg zijn rivalen Kasper van der Laan en het trio Jeroens Clan achter zich.