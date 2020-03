Virusfilm: wie wil er leven in een wereld zonder mensen?

Hoe invloedrijk speelfilms over een virusuitbraak kunnen zijn op de specialisten die een vaccin moeten ontwikkelen, blijkt uit de documentaireserie Pandemic: How to Prevent an Outbreak, sinds kort te zien bij Netflix.



Een van de bevlogen artsen, dr. Syra Madad uit New York die zich specialiseert in het onder controle houden van epidemieën, verklaart in de serie dat zij voor haar beroep heeft gekozen na het zien van de speelfilm Outbreak uit 1995 met Dustin Hoffman in de hoofdrol. De heldhaftige wijze waarop in die film een ebola-achtig virus te lijf werd gegaan sprak tot de verbeelding van de tiener, die toen haar roeping had gevonden.



Helaas gebruikt Hollywood een virusuitbraak meestal als een goedkoop excuus om de mensheid met een lading zombies op te zadelen die de gezonde medemens te lijf gaan. Vooral horrorregisseurs maken vaak en graag gebruik van deze insteek.