Visagiste Jacqueline (44) overwon haar trauma op de set van De slag om de Schelde: ‘Ik kon niet naar schietfilms kijken’

Winkeliers vrezen ‘voortdu­ren­de leegstand’ als tuincen­trum zeven keer zo groot wordt

10:00 Winkeliers in Waddinxveen trekken samen op in hun strijd tegen de forse uitbreiding van tuincentrum Van der Spek aan de Bredeweg in Zevenhuizen, op de grens met Waddinxveen. Ze vrezen dat de expansie leidt tot ‘onaanvaardbare en voortdurende leegstand’ in hun dorp.