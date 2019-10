Vivian Reijs na hartstilstand: Ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen

video Martien Meiland: Er moet geen overkill van mij komen

Camera-ervaring heeft hij al, maar toch is het nieuwe SBS6-programma Cash or Trash een uitdaging voor Martien Meiland. De kasteelheer uit Chateau Meiland moest voor het eerst echt iets presenteren. Hoewel het in het begin even wennen was, blikt Martien terug op een geslaagd presentatiedebuut.