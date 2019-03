Vjeze Fur stopt met eigen modelabel

Vjeze Fur is gestopt met zijn eigen modemerk Tratlehner. De rapper van Jeugd van Tegenwoordig, die het label in 2013 startte met een vriend, had te weinig tijd om zich er op te focussen. ,,Dat modelabel ging goed, maar niet supergoed - vooral omdat mijn partner en ik er te weinig aan deden’’, zegt Vjeze, die eigenlijk Freddy Tratlehner heet, in Viva .

,,We konden een investering doen om groter te worden, maar dan ben je ineens een heel groot bedrijf aan het runnen. Ik werd daar toch een beetje paniekerig van. En het sloeg nergens op om het klein te houden’’, legt hij uit. ,,Dus dat is voorbij, maar ik lig er niet wakker van.’’

De 35-jarige rapper ook bezig met koken. In een half jaar tijd zijn de humoristische kookfilmpjes die hij maakt op Instagram erg populair geworden. Zo willen zelfs sterrenchefs met hem achter het fornuis kruipen. Zijn populariteit dankt Freddy naar eigen zeggen aan zijn andere aanpak van koken voor de camera. ,,Koken is op tv vaak best wel suffig, ik denk dat ik een ander soort mensen bereik. Bij mij gaat het er niet zozeer om dat je dat daarna precies volgens mijn recept gaat koken, maar ik krijg wel veel reacties van mensen die zeggen: ik kook dankzij jou. Dat is superleuk.’’

Culinair influencer

Het was niet per se de intentie van de rapper om culinair influencer te worden op het sociale medium. ,,Ik wilde meer op Instagram doen met De Jeugd, maar dat ging niet helemaal soepel. Dus toen dacht ik: fuck it, dan ga ik mijn eigen shit doen. Dit is ontstaan doordat ik gewoon een ei aan het bakken was. Een Franse omelet. Je moet een beetje techniek hebben, dan ziet het er meteen heel fancy uit.’’

Van het een kwam het ander. ,,Ik merkte dat mensen die kookfilmpjes tof vonden. In het begin filmde ik het zelf met zo'n houdertje, dat kostte me twee, drie uur, en daarna nog zelf een paar uur editen. Nu neem ik er meerdere per dag op met mensen die het filmen.’’ En dat werkt. ,,Ik zie wat het kan doen op héél korte termijn. Ron Blaauw in mijn keuken, koken bij De Librije. Het is fucking leuk.’’