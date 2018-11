Vlaams filmtalent op de kaart door Girl

Het exacte aantal interviews durft Lukas Dhont niet te noemen, maar een voorzichtige schatting van zijn kant is dat hij het afgelopen half jaar meer dan vierhonderd vraaggesprekken heeft afgewerkt voor zijn regiedebuut Girl. Zelden is een beginnend filmmaker zo bejubeld als Dhont, die op het filmfestival van Cannes in mei vier keer in de prijzen viel, waaronder de prijs voor het beste regiedebuut.



Blasé is de regisseur zeker niet geworden door deze prijzenregen. Maar wat hem de afgelopen maanden nog meer heeft geraakt, zijn de reacties van het publiek op zijn film over een 16-jarige jongen die een ballerina wil worden en ook nog zo snel mogelijk van geslacht wil veranderen.



,,Mijn film draait pas enkele weken in de bioscopen in België en Frankrijk, waar al veel mensen zijn komen kijken. In de eerste weken respectievelijk 65.000 en 225.000. Ik heb na de filmvertoningen een aantal keren met bezoekers gesproken. Het meest raken mij, ondanks alle prijzen, toch de reacties van het publiek.’’



,,Een man van rond de 80 vertelde mij dat hij zich helemaal kon verplaatsen in mijn hoofdpersoon die ruim zestig jaar jonger is. Vooral het lijfelijk aspect van mijn film raakte hem zeer. Ik vermoed dat hij door het aftakelen van zijn eigen lichaam begreep wat mijn hoofdpersoon moest doorstaan.’’