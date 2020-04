‘Vlaamse Penoza-acteur met corona na bijna week uit coma’

Zo smaakt de ‘burger’ zonder vlees waar Leonardo DiCaprio geld in stak

17:01 Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman de Beyond Burger.