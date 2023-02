Vlaamse zanger Bart Peeters ‘mag’ van RTL geen liedjes van Marco Borsato en Lil Kleine coveren

De Belgische zanger en presentator Bart Peeters mag van RTL geen liedjes zingen van Marco Borsato en Lil Kleine in het nieuwe programma Tulpen uit Antwerpen omdat beide artiesten in opspraak zijn geraakt. ,,Achteraf is deze beslissing te voorzichtig geweest”, reageert RTL.

In de zangshow - die donderdag voor het eerst te zien is in België, de Nederlandse startdatum is nog niet bekend - nemen Vlaamse en Nederlandse artiesten het tegen elkaar op, met covers uit elkaars land. Bart Peeters wilde Marco Borsato's Dromen zijn bedrog zingen, maar kreeg het deksel op de neus. ,,De productie wilde dat liever niet, omdat er een gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt", zegt Peeters in het Vlaamse blad Dag Allemaal.

Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verschillende kandidates en medewerkers hebben betast. Een zestal, van wie drie minderjarig, had zich bij de redactie van het programma Boos gemeld, bleek in januari vorig jaar. Dat kwam bovenop de aangifte wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag die een maand eerder werd gedaan. Veel radiozenders weigeren sindsdien zijn muziek te draaien. Het Openbaar Ministerie doet nog altijd onderzoek.

Drank en drugs

Daarna stelde Peeters voor om Drank en drugs van Lil Kleine te coveren. ,,Maar ook dat lag moeilijk, omdat er tegen hem een klacht wegens mishandeling loopt. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een nummer van Herman van Veen.”

RTL bevestigt dat er met Peeters is gesproken over de liedjeskeuze. ,,Er zijn toen inderdaad meerdere nummers besproken. Ook die van Marco Borsato en Lil Kleine. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het nummer van Herman van Veen”, laat een woordvoerder weten. ,,De afwegingen in dit soort situaties zijn soms lastig. Op dat moment en voor dit programma, leek dit de beste keuze. Achteraf gezien is deze beslissing te voorzichtig geweest. Als we de afweging nu zouden maken, zou de keuze anders zijn. We kunnen en willen uiteraard niemand verbieden om welk liedje dan ook te zingen.”

De covers die de artiesten zingen worden beoordeeld door het studiopubliek, dat voor de helft uit Nederlanders bestaat en voor de helft uit Belgen. De Nederlanders beslissen welke Vlaming het beste een hit uit hun land heeft bewerkt, en vice versa.

