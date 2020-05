Vlag kan uit bij Beau: Jinek-achtige kijkcijfers voor eerste aflevering

De kijkers van Beau zagen onder meer hoe Katja Schuurman vertelde dat ze totaal geen moeite heeft om tijdens haar zwangerschap van de drank af te blijven. ,,Ik heb wel een slokje geproefd”, bekende het RTL-gezicht, vanaf vanavond te zien in een nieuwe reeks van Beter laat dan nooit. ,,Maar ik vind het écht niet lekker smaken. Dat is heel fijn dat mijn lichaam dat voor mij besluit.”



Beau nam het stokje op de late RTL-avond over van Eva Jinek. Het eerste seizoen van haar talkshow bij RTL, na haar vertrek bij de publieke omroep, trok gemiddeld zo’n 800.000 kijkers per aflevering. Beau moest het vorig jaar doen met zo’n 450.000 toeschouwers bij de eerste reeks van zijn praatprogramma.



Van Erven Dorens hoopte de koers van Jinek vast te houden. ,,Het zal niemand verbazen als ik wat kijkers ga verliezen, maar ik zou het mooi vinden als het me lukt een beetje in de buurt te komen’’, zei hij tegen deze site. Hoewel hij vrede zou hebben met kijkcijfers rond de 500.000, zei de presentator naast opwinding ook angst te voelen. ,,Dan word ik wakker ’s morgens en denk ik: hoe vul ik die mooie pumps van Eva?’’



Dodenherdenking

Het best bekeken programma van de dag was de registratie van de Dodenherdenking op een nagenoeg lege Dam in Amsterdam. Ruim 3,4 miljoen mensen zagen de historische toespraak van koning Willem-Alexander op NPO 1, die op veel lof kon rekenen. De herdenking werd ook uitgezonden op NPO 2 (766.000 kijkers), NPO 3 (487.000), SBS6 (528.000), SBS9 (18.000), Veronica (38.000) en Net5 (119.000).

De herdenking op de Waalsdorpervlakte, te zien op RTL 4, trok ruim een miljoen kijkers. Dezelfde uitzending trok op RTL 5, RTL 7 en RTL 8 respectievelijk 21.000, 75.000 en 43.000 toeschouwers.

