Vlak na Say Yes to the Dress krijgt kleuterjuf Fianne enorme klap: ‘Alles ging goed, tot de 20 wekenecho...’

Kleuterjuf Fianne Put uit Deventer was vorige week te zien in het TLC-programma Say Yes to the Dress. En dat was best pittig om te kijken, want sinds de opnames vorig jaar november hebben zij en haar vriend, Marvin Hendriks, flink wat voor de kiezen gekregen. ,,Je moet altijd een naar verhaal hebben om met dit soort programma’s mee te doen. Dat hebben wij ook’’, vertelt ze openhartig.