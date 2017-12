Vlogger Enzo Knol en Dee schreeuwen het uit: We hebben weer verkering

Vlogger Enzo Knol (24) en zijn ex-vriendin Demira (Dee) van der Zeeuw hebben besloten toch weer als stel door het leven te gaan. Volgens Knol hebben hij en Van der Zeeuw een erg moeilijke tijd achter de rug, maar bleek dat ze elkaar toch begonnen te missen. ,,We zijn weer een compleet stel'', schreeuwen de twee vandaag van de daken in een romantisch YouTube-filmpje.

Enzo Knol (1,7 miljoen volgers op filmkanaal YouTube) en zijn vriendin komen met hun liefdesbekentenis nadat hun volgers de afgelopen tijd zo ongeveer over elkaar buitelden met de wildste theorieën over hun relatiebreuk. Zo zouden de twee uit elkaar zijn gegaan wegens overspel. Dat blijkt niet waar, verzekeren de twee. ,,We kregen door alle geruchten het gevoel in een soap te zijn beland'', aldus Knol die stelt zijn privéleven weliswaar te filmen maar strikt persoonlijke zaken altijd bewust buiten beschouwing laat. ,,Er zijn ook dingen die we niet voor de camera laten zien.''

Volgens Demira (20) zijn zij en Enzo inderdaad een tijdje uit elkaar geweest. ,,We waren niet meer samen en begonnen elkaar te missen. We wilden er rustig samen uitkomen, maar dat is door de druk van buitenaf best moeilijk.'' Desondanks hakten de twee recent toch de knoop door en dat mag iedereen nu weten. Demira, terwijl Enzo haar met een gelukzalige blik in de ogen kijkt: ,,We voelen ons weer supergoed.''

Vakantie

Eind november reageerden Enzo en Dee op geruchten dat ze weer samen zouden zijn. Volgens Enzo waren ze alleen nog goede vrienden. Toch vertrokken ze samen op vakantie naar Spanje. Vanuit zijn hotelkamer in Malaga liet de vlogger weten dat hij snapt dat er verhalen over hem en zijn ex rondgaan. ,,Ik begrijp dat mensen nu zoiets hebben van: hoezo? Maar dat komt dus omdat we nog goede vrienden zijn, wij hebben nog steeds contact met elkaar.'' Dee op dat moment: ,, Het is als vanouds. Het is lachen, gek doen, gezellig doen.''

Het populaire stel maakte in september via een vlog bekend dat het over en uit is. ,,De afgelopen 4 jaar heb ik enorm veel met je gelachen", stelde Enzo in een emotioneel bericht. ,,Ik wil je bedanken voor de leuke tijd en gun je het aller beste. Laat je niet gek maken. Liefs Enzo." Ook Demira kwam met een reactie: ,,Vier jaar lang hebben we elkaar zo gelukkig gemaakt. Nu kiezen we allebei voor onze eigen weg. We houden nog steeds heel erg veel van elkaar, dat zal altijd zo blijven.''

