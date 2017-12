Voetbal Inside-mannen praten over WK-talkshow

De mannen van het populaire programma Voetbal Inside zouden dan vijfmaal per week op de buis te zien zijn. Over de eerste plannen is uitvoerig gediscussieerd. RTL zou Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen graag in de vooravond zien op RTL 4, waar de kans groot is dat Beau van Erven Dorens terugkeert met zijn talkshow Summernight.



De drie staan niet te trappelen om als ‘opwarmertje’ te fungeren en vinden de tijdsduur van drie kwartier ook te kort. Het is niet voor het eerst dat de analytici in de zomer actief zijn. Tijdens de WK’s van 2010 en 2014 en het EK van 2012 werd VI Oranje opgenomen in het Kurhaus Hotel in Scheveningen.