Voetbalclub AC Milan en Jay-Z slaan handen ineen

Prinses Irene en Margriet geschokt over kappen bos bij Soestdijk

12:42 Prinses Irene (80) en Prinses Margriet (77) zijn het niet eens met de plannen om het Borrebos bij paleis Soestdijk te kappen en woningen te bouwen op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee. In een brief aan de gemeenteraad van Baarn stellen zij ‘geschokt’ te zijn over de nieuwe plannen.