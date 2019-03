Voice-kandidaat Robin (14) houdt van make-up en maakt lange neus naar pesters

Update/video Snollebol­le­kes zet uitver­kocht GelreDome op zijn kop

22:50 ARNHEM - In het Arnhemse stadion GelreDome gaat deze vrijdagavond het dak eraf. Het concert van de Brabantse feestact Snollebollekes is in volle gang. Rob Kemps, zanger van de Brabantse feestact Snollebollekes, hoeft zijn stem maar iets te verheffen of de pakweg 30.000 bezoekers komen massaal in beweging. Al meteen breekt hij de tent af en gaan bezoekers springen, polonaise lopen en luidkeels meezingen.