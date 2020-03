Voice-talenten Kes en Ayoub brengen samen met Ali B nieuw nummer uit

‘Zoals beloofd.. vanavond een nieuw liedje van mij @ayoubmaach en @kesvandenbroek op Spotify’ kondigt de rapper en The Voice-coach vandaag aan op Instagram bij een voorproefje van hun nieuwe nummer.

Dat de drie de studio zijn ingedoken om een nummer uit te brengen komt niet geheel als een verrassing. Kes en Ayoub trokken vorige maand veel bekijks met hun vertolking van het Arabische nummer Menak Wla Meni tijdens The Battles van The Voice. Ook dit nummer zal deels in het Arabisch gezongen worden.