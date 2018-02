Voice-winnaar Jim wil over een maand zijn eerste single uitbrengen

Hij mag met zijn 23 jaar jong zijn, maar Jim van der Zee lijkt goed voorbereid op zijn toekomst. Zelfs het eerste weekend met de status als winnaar van The Voice verspilde de singer-songwriter uit Amstelveen niet aan feesten. ,,Natuurlijk vierden we het vrijdagavond na de uitzending, maar zelfs toen was ik met mijn hoofd al ergens anders.''



Een extatisch gevoel was er na de winst van de populaire talentenjacht van RTL 4 nauwelijks. En ondanks een stortvloed aan reacties en een kort nachtje in een Hilversums hotel ('ik ging om een uur of drie naar bed') focuste Jim zich gisteren al meteen op de toekomst. ,,Ik denk dat timing heel belangrijk is. Ik weet het natuurlijk nog niet, maar ik denk dat het bij een winnaar van The Voice misgaat als er geen plan is. Welke muziek wil je maken, wie wil je zijn en met wie werk je samen? Als je daar niet actief mee bezig bent, gaan de spotlights snel uit.''



Jim, die aan zijn zege een platencontract overhoudt, werd in de uitzendingen bijgestaan door coach Anouk. Zij sluit een duet niet uit omdat beide stemmen goed bij elkaar passen. ,,Dat ben ik met haar eens'', zegt Jim, die Anouk ook mag benaderen voor advies en andere hulp. ,,Waylon bood dat ook aan, net als de makers van The Voice. Dat betekent echt wat. Het programma is voorbij, maar hun betrokkenheid niet.''